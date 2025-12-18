Pendla: Über 200 Registrierungen in Rheinfelden

Die Mitfahrzentrale Pendla bietet Pendlerinnen und Pendlern eine einfache Möglichkeit, Fahrgemeinschaften von und nach Rheinfelden zu bilden und hilft, die Mobilität in unserer Region nachhaltiger und effizienter zu gestalten.

Die Stadt Rheinfelden ist seit drei Jahren Teil dieser Mitfahrplattform, die Pendlerinnen und Pendlern eine einfache Möglichkeit bietet, Fahrgemeinschaften zu bilden. Über die Plattform können sich alle Rheinfelderinnen und Rheinfelder registrieren, um Mitfahrgelegenheiten zu suchen oder anzubieten, sei es für regelmässige Pendlerfahrten oder gelegentliche Fahrten von oder nach Rheinfelden. Die App zeigt den Nutzenden, wie gut ihre Fahrstrecke mit der Route potenzieller Mitfahrpartner übereinstimmt. Die Teilnahme ist kostenlos. Neue Einwohnerinnen und Einwohner erhalten im Stadtbüro einen Flyer zu Pendla, und einige Unternehmen ermuntern ihre Mitarbeitenden aktiv zur Registrierung.

«Kürzlich konnte die 200. Anmeldung auf der Plattform registriert werden. Aktuell verzeichnet Rheinfelden rund 650 Fahrtangebote pro Woche und knapp 20 funktionierende Fahrgemeinschaften», wie die Stadt mitteilt. Die Stadt Rheinfelden lädt alle Interessierten ein, sich unter www.pendla.comzuregistrieren. «Jede Anmeldung trägt dazu bei, die Mobilität in unserer Region nachhaltiger und effizienter zu gestalten.» Gemeinsame Fahrten sind umweltschonend, kostengünstig und machen den Arbeitsweg geselliger. Weniger Fahrzeuge in den Stosszeiten bedeuten zudem weniger Stau. (mgt/nfz)