Pedro Lenz in Effingen

Pedro Lenz, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet für seinen Roman «Der Goalie bin ig», liest am Sonntag, 7. Dezember, um 16.15 Uhr, in der Alten Trotte in Effingen aus seinem neusten Werk «Zärtlechi Zunge». Seine Texte beschreiben den persönlichen Alltag und sind gespickt mit philosophischen Gedanken. Dank seiner grossen Kunst, die Umgangssprache literarisch zu formen und sie zum Klingen zu bringen, kommen seine Geschichten vertraut daher und wissen zu begeistern. Die Kulturkommission Böztal lädt nach der Lesung zum Apéro ein. Der Autor signiert am Büchertisch auf Wunsch auch seine Werke. (mgt)

Karten für die Lesung sind über Eventfrog oder an der Kasse erhältlich.