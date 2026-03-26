Pech für Fricker Füchsinnen, trotz guter Leistungen

Am Samstag, 21. März, trat die erste Damenmannschaft des TSV Frick in Frick das letzte Meisterschaftsspiel gegen die erste Mannschaft der SG Freiamt 1 an.

2. Liga: TSV Frick Damen 1 – SG Freiamt 1 22:24

Am Samstag, 21. März, trat die erste Damenmannschaft des TSV Frick in Frick das letzte Meisterschaftsspiel gegen die erste Mannschaft der SG Freiamt 1 an.

Es war bereits das dritte Aufeinandertreffen der Frickerinnen und der Gegnerinnen. Das Hinspiel in der Meisterschaft sowie das Regio-Cup-Spiel hatten die Frickerinnen deutlich verloren. Es war also schon vor der Partie klar, dass es eine Herausforderung werden würde, doch die Füchsinnen hatten noch eine Rechnung offen.

Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, beide Teams starteten mit viel Tempo. Die Frickerinnen leisteten eine konsequente Verteidigungsarbeit, um das Offensivspiel der Gäste zu unterbinden. Im Angriff versuchten sie, die starke Defensive der Freiamterinnen zu durchdringen und mit den Gegnerinnen mitzuhalten. Dies gelang den Füchsinnen so gut, dass sie mit einem Zwischenstand von 15:14 in die Halbzeit gingen. Dem Fricker Damen-1-Team war klar, dass noch nichts entschieden war und in der zweiten Halbzeit nochmals der Kampfgeist der Mannschaft gefragt sein würde. Sie versuchten, die gleiche Leistung in der Verteidigung abzurufen, die sie bereits in der ersten Halbzeit gezeigt hatten. Es gelang den Frickerinnen jedoch nicht mehr ganz so gut, weshalb die Gegnerinnen einen Vorsprung von bis zu drei Toren ausbauen konnten. Auch im Angriff hatten die Füchsinnen Mühe. In den letzten sechs Spielminuten machte sich die Erschöpfung auf beiden Seiten so langsam bemerkbar. Es gelang beiden Mannschaften wegen technischer Fehler und diverser Fehlschüsse kein Tor mehr. Das Spiel endete mit 22:24.

Auch wenn die Mannschaft phasenweise eine überzeugende Leistung zeigte, endet die Meisterschaft für das Damen-1-Team des TSV Frick mit einer Niederlage und dem fünften Platz in der Tabelle. Grosser Dank gilt den Fans, die das Team über die gesamte Saison hinweg unterstützt haben. ( jam/)