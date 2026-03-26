Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Pech für Fricker Füchsinnen, trotz guter Leistungen

  26.03.2026 Frick, Sport
Die erste Damenmannschaft des TSV Frick. Foto: zVg
Die erste Damenmannschaft des TSV Frick. Foto: zVg

2. Liga: TSV Frick Damen 1 – SG Freiamt 1 22:24

Am Samstag, 21. März, trat die erste Damenmannschaft des TSV Frick in Frick das letzte Meisterschaftsspiel gegen die erste Mannschaft der SG Freiamt 1 an.

Es war bereits das dritte Aufeinandertreffen der Frickerinnen und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote