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«Päckli packen mit Massnahmen und Tempo 30»

  24.04.2026 Stein
Der gut gefüllte Saalbau zeigt das Interesse der Steiner Bevölkerung an der Temporeduktion. Foto: zVg
Der gut gefüllte Saalbau zeigt das Interesse der Steiner Bevölkerung an der Temporeduktion. Foto: zVg

diskutiert über Geschwindigkeitsanpassungen auf zwei Quartierstrassen

Das Aargauer Kantonsparlament hat im Juni 2025 entschieden, dass künftig jeweils das Volk über die Einführung von Tempo 30 auf Quartierstrassen bestimmen soll. Der Gemeinderat Stein setzt diesen ...

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