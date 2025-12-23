Pächter führen Passbeizli weiter

Im Frühling 2023 wurde das Passbeizli auf der Staffelegg nach einer langen Zeit der Unsicherheit neu eröffnet. Dank dem unermüdlichen Einsatz ist der Familienbetrieb unter der Leitung von Jeannine Gattlen und Patrick Strasser zu einem beliebten kulinarischen Treffpunkt für viele Gäste aus der Region geworden. Wie es in einer Mitteilung von Patrick Michel, Wirt der Traube in Küttigen, heisst, sei Jeannine Gattlen im Verlaufe des Jahres leider von einer tückischen Krankheit heimgesucht worden. Sie kämpfe dagegen an; bisher mit respektablem Erfolg. Ob sie die Krankheit letztlich wird besiegen können und wieder ganz gesund werde, sei noch offen. Dennoch werden Jeannine Gattlen und Patrick Strasser erfreulicherweise trotz Erkrankung der Wirtin das beliebte Ausflugslokal auch im neuen Jahr weiterführen. Damit der Familie abseits des hektischen Gastronomie-Betriebes die nötige Erholung bleibt, bleiben die Öffnungszeiten vorderhand leicht reduziert. Das Restaurant ist von Samstag bis Dienstag geöffnet und von Mittwoch bis Freitag geschlossen. Patrick Michel freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit den Pächtern. «Wir arbeiten mit dem Pächterpaar nach wie vor eng und gut zusammen und unterstützen sie in allen Belangen so gut wir können.» Für Jeannine Gattlen und Patrick Strasser ist das ein wichtiger Rückhalt: «So können wir das neue Jahr auch unter den erschwerten Bedingungen positiv in Angriff nehmen.» (mgt/nfz)