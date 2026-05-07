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Paul Oechslin aus Vorstand verabschiedet

  07.05.2026 Rheinfelden
Tina Stühlinger, Vorsitzende der Geschäftsleitung Spitex Fricktal AG überreichte Paul Oechslin für sein grosses und langjähriges Wirken ein Geschenk. Fotos: Janine Tschopp
Tina Stühlinger, Vorsitzende der Geschäftsleitung Spitex Fricktal AG überreichte Paul Oechslin für sein grosses und langjähriges Wirken ein Geschenk. Fotos: Janine Tschopp

Mitgliederversammlung Spitex Förderverein Fricktal

Am Dienstagabend führte der Spitex Förderverein Fricktal im Musiksaal der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden die 14. Mitgliederversammlung durch. Paul Oechslin wurde aus dem Vorstand verabschiedet. Neu gewählt wurde ...

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