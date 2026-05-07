Paul Oechslin aus Vorstand verabschiedet

Am Dienstagabend führte der Spitex Förderverein Fricktal im Musiksaal der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden die 14. Mitgliederversammlung durch. Paul Oechslin wurde aus dem Vorstand verabschiedet. Neu gewählt wurde ...

Mitgliederversammlung Spitex Förderverein Fricktal

Am Dienstagabend führte der Spitex Förderverein Fricktal im Musiksaal der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden die 14. Mitgliederversammlung durch. Paul Oechslin wurde aus dem Vorstand verabschiedet. Neu gewählt wurde Verena Aebischer.

Janine Tschopp

Aus dem Zusammenschluss mehrerer lokaler Spitexvereine wurde 2013 die Spitex Fricktal AG gegründet, die seit 2014 im Auftrag von 17 Gemeinden ihre Dienstleistungen erbringt. Legate und Spenden der verschiedenen lokalen Organisationen sind in den Spitex Förderverein Fricktal überführt worden. Am Dienstagabend führte der Verein im Musiksaal der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden seine 14. Mitgliederversammlung durch. Von 2225 Mitgliedern nahmen 53 Stimmberechtigte an der Versammlung teil.

Grosse finanzielle Unterstützung für die Spitex Fricktal AG

Beim Traktandum «Jahresbericht» erwähnten die Vorstandsmitglieder Projekte, welche im 2025 unterstützt wurden. Unter anderem wurden 60 000 Franken in den Aus- und Weiterbildungsbereich der Spitex Fricktal AG investiert. Mit 40 000 Franken hat der Förderverein den Auf bau und Betrieb der Spezialisierten Palliativen Care der Spitex Fricktal AG unterstützt. Ebenfalls unterstützte der Förderverein die erstmalige Durchführung des Spitex Forums Fricktal mit einem Betrag von 10 000 Franken. Gelder flossen auch in weitere Projekte und Institutionen, wie zum Beispiel den Verein «Teilhaben im Alter», das Projekt «Hopp-la Fit», das Projekt «Ankerplatz Demenz» oder das Theater «Herbschtrose».

Wie Matthias Renevey an der Versammlung erklärte, beträgt das Vereinsvermögen aktuell 2,7 Millionen Franken, wovon 2,4 Millionen in Depotanlagen investiert sind.

Die Mitgliederversammlung genehmigte alle Traktanden – Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget – ohne Diskussionen. Das Budget 2026 wurde mit geplanten Ausgaben von 277 500 Franken und einem Mehraufwand von 122 500 Franken angenommen.

Verena Aebischer neu im Vorstand

Mit der Mitgliederversammlung ging die Amtsperiode 2022 bis 2025 zu Ende. Da Paul Oechslin das Rücktrittsalter gemäss Statuten erreicht hat, schied er aus dem Vorstand aus und wurde von seinen Kolleginnen und Kollegen sowie von den Verantwortlichen der Spitex Fricktal AG herzlich verabschiedet. Sie bedankten sich für seinen ausserordentlichen Einsatz. «Ohne dich gäbe es den Spitex Förderverein Fricktal vermutlich nicht», betonte Co-Präsident Roger Kamm.

Neu gewählt wurde Verena Aebischer aus Rheinfelden. Ebenfalls gewählt wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Nadja Burgherr, Roger Kamm, Marianne Kläusler, Matthias Renevey und Valentin Scharf. Marianne Kläusler wurde zudem als Co-Präsidentin und Roger Kamm als Co-Präsident für die Amtsperiode 2026 bis 2029 gewählt.

Mehr Lebensfreude durch Clowns

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung präsentierte Christine Lienhard die 2011 gegründete Stiftung Lebensfreude. Speziell geschulte Lebensfreude-Clowns und Clowninnen haben in den letzten Jahren rund 80 Institutionen in der Deutschschweiz besucht. Dort sind sie Menschen, die an Demenz oder an einer Beeinträchtigung leiden, liebevoll und humorvoll begegnet und haben mit ihren roten Nasen Farbe in den Alltag gebracht.