Patrick Meier neu im Gemeinderat von Wölflinswil

In Wölflinswil konnten am Sonntag vier von fünf Gemeinderatssitzen im ersten Wahlgang besetzt werden. Neu in den Wölflinswiler Gemeinderat gewählt wurde Patrick Meier.

Im Amt bestätigt wurden Giuliano Sabato mit 320 Stimmen, Hans Jörg Treier mit 304 Stimmen sowie Brigitte Sattler-Frehner mit 265 Stimmen. Neu in den Wölflinswiler Gemeinderat gewählt wurde Patrick Meier mit 283 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 141 Stimmen.

Giuliano Sabato wurde mit 308 Stimmen auch als Gemeindeammann wiedergewählt (bei einem absoluten Mehr von 167 Stimmen). Ebenfalls im ersten Wahlgang wurde Hans Jörg Treier zum Vizeammann für die Legislatur 2026/29 gewählt (bei einem absoluten Mehr von 165 Stimmen).

Die Stimmbeteiligung lag bei 45,4 Prozent. Für den fünften Sitz im Gemeinderat kommt es am 30. November 2025 zum zweiten Wahlgang. (sir)