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Parteipräsidenten verabschiedet

  19.03.2026 Stein
Erika Schweizer, Sabine Datz sowie Walter und Susanne Zumstein (v.l.). Foto: zVg
Erika Schweizer, Sabine Datz sowie Walter und Susanne Zumstein (v.l.). Foto: zVg

GV der Ortspartei «Die Mitte Stein»

Am 11. März fand die Generalversammlung der Ortspartei «Die Mitte Stein» statt. Der Präsident Walter Zumstein liess zu Beginn das politisch sehr interessante Jahr 2025 Revue passieren. Ein zentraler Punkt des Abends waren ...

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