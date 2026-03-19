Parteipräsidenten verabschiedet

Am 11. März fand die Generalversammlung der Ortspartei «Die Mitte Stein» statt. Der Präsident Walter Zumstein liess zu Beginn das politisch sehr interessante Jahr 2025 Revue passieren. Ein zentraler Punkt des Abends waren ...

GV der Ortspartei «Die Mitte Stein»

Am 11. März fand die Generalversammlung der Ortspartei «Die Mitte Stein» statt. Der Präsident Walter Zumstein liess zu Beginn das politisch sehr interessante Jahr 2025 Revue passieren. Ein zentraler Punkt des Abends waren die Wahlen. Vier der fünf Vorstandsmitglieder sowie die beiden Revisoren stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Das Parteipräsidium erhielt mit Sabine Datz eine neue Leitung.

Emotional wurde es bei der Verabschiedung von Erika Schweizer, die nach über 20 Jahren Einsatz als Vorstandsmitglied ihr Amt niederlegte. In feierlichen Worten wurde ihr Engagement gewürdigt.

Ebenfalls gebührend verabschiedet wurde der lang jährige Parteipräsident Walter Zumstein. Seine über 25 Jahre währende Präsidentschaft prägte die Ortspartei nachhaltig. Besonders hervorgehoben wurden seine ausserordentlichen Verdienste für den Zusammenhalt der Partei, das Schaffen vieler Möglichkeiten für die Mitglieder, sich politisch aber auch gesellig austauschen. Stets nahm er seine Aufgabe als aktive Vertretung der Ortspartei auf Bezirks-, Kantonal- und Delegiertenversammlungen wahr. Ein besonderer Dank galt auch seiner Frau Susanne, die ihn in all den Jahren tatkräftig unterstützte und deren Einsatz von den Mitgliedern sehr geschätzt wurde.

Mit Sabine Datz an der Spitze strebt «Die Mitte Stein» eine weiterhin lösungsorientierte und zukunftsgerichtete Politik an. Neben bewährten Aktivitäten bleibt das Ziel, die Partei für neue und jüngere Mitglieder zu öffnen. In einer Welt, in der es immer weniger Bereitschaft zum Konsens gibt und die Menschen sich an Extremen orientieren, sei das politische Engagement der Mitte umso wichtiger, um realistische Ziele zu setzen. Sie hofft, dass sich wieder mehr Bewohner politisch engagieren. Die Daten für 2026 finden Interessierte auf der Homepage der Mitte Stein. (mgt)