Parteien im Suchmodus

Nach Lukas Fässler, Loris Gerometta und Hans Metzger kandidiert nun auch Thomas Freiermuth für eine weitere Amtsperiode im Gemeinderat. Mit Neo-Kandidat Severin Schürch sind es jetzt fünf Bewerber für fünf Sitze.

Ronny Wittenwiler

Der parteilose Thomas Freiermuth sorgt für die neueste Wasserstandsmeldung im Gemeinderatszimmer. Anders als seine Ratskollegen Lukas Fässler (SVP), Loris Gerometta und Hans Metzger (beide parteilos), die eine Kandidatur bereits am 20. Februar erklärt hatten, liess sich Freiermuth mehr Zeit. Gegenüber der NFZ bestätigt er jetzt seine Kandidatur für eine weitere Amtsperiode. «Der Gemeinderat funktioniert als Team sehr gut, das ist eine grosse Motivation für eine nochmalige Kandidatur.»

Aktuell sind es somit fünf Männer, die offiziell für den Möhliner Gemeinderat kandidieren: vier Bisherige sowie neu Severin Schürch, der für die Mitte-Partei ins Rennen steigt (die NFZ berichtete). Damals noch CVP, verlor die Partei ab Legislaturperiode 2014 ihren Sitz an die SP. Was auffällt: Von den aktuell fünf Kandidaten gehören mit Lukas Fässler (SVP) und Severin Schürch (Die Mitte) nur deren zwei einer Partei an – genauso, wie es im aktuellen Gemeinderat mit Vize-Ammann Fässler und dem nicht mehr kandidierenden Gemeindeammann Markus Fäs (SP) der Fall ist.

Was machen SP und FDP?

Zum Zeitpunkt also stellen von den grossen Parteien weder SP noch FDP einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Beide Parteien hielten kürzlich jeweils ihre Versammlung ab. Auf Anfrage der NFZ teilt SP-Präsident Werner Erni mit: «Die Sozialdemokratische Partei Möhlin würde gerne eine Kandidatin als Nachfolgerin von Markus Fäs für den Gemeinderat Möhlin vorschlagen. Sie hat aber noch keine Frau gefunden, welche unter den aktuellen Voraussetzungen bereit ist, zu kandidieren. Die Gespräche laufen bis Anfang August weiter, Interessentinnen sind willkommen. Die SP Möhlin empfiehlt den Stimmbürgern vorerst, Severin Schürch neu für den Gemeinderat zu wählen.» Man sei nach wie vor dran, Kandidaturen zu prüfen, lässt die FDP ausrichten. Wer sich etwas umhört, kommt nicht um einen vorsichtigen Befund herum: Dass der Freisinn tatsächlich noch ins Rennen steigt, mit einer Frau, scheint nicht ausgeschlossen.

Für Freiermuth, der nun also doch nochmals ins Rennen steigt, wäre es die fünfte Amtsperiode. Für Lukas Fässler gar die achte. Für die Bisherigen Loris Gerometta und Hans Metzger wäre es die zweite. Gerometta kandidiert zudem als Gemeindeammann. Die Wahlen sind am 28. September, damit Kandidaturen in den Wahlunterlagen namentlich vermerkt werden, müssen diese bis 15. August auf der Kanzlei eingereicht werden. Man darf gespannt sein, was der Suchmodus noch alles hergibt.