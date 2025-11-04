Partei versammlung der FDP Frick

Die FDP-Ortspartei Frick lädt alle Mitglieder, Sympathisanten und interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Parteiversammlung am Donnerstag, 6. November, um 20 Uhr, im Restaurant Rebstock in Frick ein. Im Mittelpunkt stehen aktuelle kommunalpolitische Themen und der offene ...

Die FDP-Ortspartei Frick lädt alle Mitglieder, Sympathisanten und interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Parteiversammlung am Donnerstag, 6. November, um 20 Uhr, im Restaurant Rebstock in Frick ein. Im Mittelpunkt stehen aktuelle kommunalpolitische Themen und der offene Austausch über die Zukunft unserer Gemeinde. Die FDP Frick setzt auf Transparenz, Bürgernähe und engagierten Dialog. Sie freut sich auf viel Interesse und anregende Gespräche im Zeichen von Freiheit, Verantwortung und Fortschritt. (mgt)