Paralympics: Ilaria Renggli holt Bronze!

Rollstuhlsportlerin Ilaria Renggli aus Hottwil gewinnt an den Paralympics in Paris sensationell Bronze im Badminton. In zwei Sätzen (21:13; 21:14) spielte sie eine ganz starke Partie gegen die Japanerin Yuma Yamazaki. Mit ihrem Bronze-Coup gewinnt Renggli für die Schweiz die siebte Medaille an diesen Spielen. Ein unbändiger Wille scheint diese junge Frau auszuzeichnen. In einem erst kürzlich erschienenen Portrait in der NFZ erzählte sie mit einem Lachen, wie sie bei ihrem ersten Badminton-Training im Rollstuhl nie getroffen habe. Schnell machte sie Fortschritte und nahm 2021 an ihrem ersten internationalen Turnier in Dubai teil. Und jetzt? Krönt sie ihre bisherige Karriere mit Bronze an den Paralympics. Ganz grosser Sport. (nfz)