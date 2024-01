Paradies für Hundehalter und ihre Vierbeiner

«Hunde-Brocki» in Maisprach erfreut sich grosser Beliebtheit

Seit drei Jahren gibt es eine Hundebrockenstube in Maisprach. Besitzerin Beatrix Kühnis bietet alles an für Hunde – von Decken über Boxen, Leinen, Halsbänder bis zu «Gschtältli». Die Liebe zu den Vierbeinern begleitet sie dabei seit ihrer Jugend.

André Frauchiger/Volksstimme

Ein Haus in violetter Farbe am Brüholdenweg 2 in Maisprach: Es ist nicht zu übersehen, ebenso wenig wie die grosse Hunde-Brockenstube im Parterre. Beatrix Kühnis gesteht gleich bei der Begrüssung: «Ich habe einen Riesenplausch an meiner Hunde-Brocki.» Und alle Hunde-Utensilien, die sie anbietet, sehen sauber gewaschen und geputzt aus und sind zudem ordentlich und für die Kundschaft übersichtlich platziert. Das ist ihr sehr wichtig. Eine Schmuddel-Brocki ist ihre Sache nicht. Das Waschen und Putzen der Gegenstände besorgt sie selbst.

Seit 2020 führt Beatrix Kühnis ihre Brockenstube. Dabei habe es viel Mut gebraucht, eine sichere Arbeitsstelle für die Realisierung ihres langjährigen Traums von einer «Hunde-Brocki» aufzugeben. Das Risiko hat sich aber gelohnt: «Heute sind nicht nur die Betriebskosten wie Miete gedeckt, die Brocki wirft auch noch einen Nebengewinn ab», erzählt Kühnis.

Physiotherapie für Hunde

Ein Hunde-Fan ist Beatrix Kühnis übrigens seit ihrer Jugend. Bereits in ihrem 18. Lebensjahr begann sie, Hundetraining als Hobby auszuüben. Sie gehörte auch zu den Ersten in der Region, die sich als Mantrail-Trainerin engagieren. Dabei handelt es sich um das Trainieren von Suchhunden. «Im Laufe meiner Zusammenarbeit mit Hunden habe ich festgestellt, dass nicht nur Menschen, sondern auch Hunde Physiotherapie benötigen», erklärt Kühnis. Und so bildete sie sich im Jahre 2011 zur Hundephysiotherapeutin aus.

Ursprünglich war Beatrix Kühnis Betriebsdisponentin bei den SBB. «Ich bildete mich in der Reisebranche weiter und war acht Jahre lang in einem grossen, international tätigen Reisebüro engagiert», fügt sie hinzu. Danach arbeitete sie in einem privaten Reisebüro. Schliesslich gab sie 2020 ihrem Herzen nach und gründete ihre Hunde-Brockenstube. Der Anfang sei nicht leicht gewesen, sagt sie. «Es brauchte ein gutes Netzwerk für die Beschaffung der Ware und Zeit für den Aufbau eines guten Kundenstamms.» Beides habe sie aber erreichen können.

Schliesslich ist die Brocki-Besitzerin auch ausgebildete Hunde-Tricktrainerin: Sie zeigt interessierten Hundehaltenden, wie sie ihre Hunde auch aus einer gewissen Distanz zur Ausführung von gezielten Kunststücken leiten können. Wird dann ein Film mit einem Hund gedreht, agiert dieser vor der Kamera, während die Hundehalterin oder der Hundehalter den Vierbeiner mit Handbewegungen führt. «Mein Brocki-Raum ist voll von Material fürs Tricktraining. Zudem können für einen Hunde-Auftritt auch Requisiten gemietet werden», erklärt sie und lächelt dabei stolz.

Wichtige Fachberatung

Bei ihrer Kundschaft in der Hunde-Brockenstube stellt Beatrix Kühnis immer wieder fest, wie wichtig es ist, über Fachwissen in der Hundehaltung zu verfügen. Denn Kundinnen und Kunden suchten bei ihrem Besuch in der Brocki oft nicht nur nach geeigneten Produkten, sondern schätzten auch die Beratung in den verschiedensten Hunde-Belangen. Oft gehe es auch um erzieherische Fragen.

Wie hat sich eigentliche die Brockenstube gefüllt? «Öfters bekomme ich ungebrauchte Sachen. Besonders bei Bestellungen im Internet kommt es nämlich recht häufig vor, dass die Grössen für den eigenen Hund letztlich nicht stimmten», erklärt die Hundephysiotherapeutin. Die Betroffenen brächten dann die Ware zu ihr, erklärt die Brocki-Besitzerin. Es gibt fast nichts für Hunde, das man in der Brocki nicht findet: Hundebetten, Decken, Boxen, «Gschtältli» in den verschiedensten Grössen, aber auch Pflegemittel, Bürsten und sogar Veloanhänger. Selbst Hunde- «Gudis» und Rohfutter stehen in den fein säuberlich aufgestellten weissen Regalen.

Beatrix Kühnis unterhält Kontakte zu zwei Tierschutzorganisationen. Sogenannte «Ladenhüter», die sich nicht verkaufen lassen, gebe sie kostenlos an diese weiter. Die beiden Tierschutzorganisationen leiteten dann die Ware ins Ausland, zum Beispiel nach Bulgarien, wo sie gut gebraucht werden könnten. Generell verfolge sie mit ihrer Brockenstube den Gedanken, Gebrauchtes und Ungebrauchtes für Hunde nicht wegzuwerfen, sondern an Menschen weiterzugeben, die zum Teil finanziell bescheiden leben müssen. «Die Ware, die ich verkaufe, kostet maximal die Hälfte des Neupreises, in den meisten Fällen noch weniger», sagt Kühnis. Insgesamt verfügt die Hunde-Brockenstube in Maisprach über tausend Artikel – ein beachtliches Sortiment also. Wichtig: Kleine Defekte bei den Waren werden transparent angegeben und drücken sich in einem noch günstigeren Preis aus.

Besitzerin Beatrix Kühnis ist glücklich: «Ich habe es noch keinen Tag bereut, einen sicheren Job aufgegeben und eine Hunde-Brocki eröffnet zu haben».

Die Hunde-Brockenstube am Brüholdenweg 2 in Maisprach ist jeweils geöffnet am Mittwoch von 13.30 bis 16 Uhr und am Samstag von

13.30 bis 17 Uhr.