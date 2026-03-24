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Palmsonntagskonzert

  24.03.2026 Gipf-Oberfrick
Die Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick am Proben. Foto: zVg
Die Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick am Proben. Foto: zVg

MG Gipf-Oberfrick lädt ein

Eine emotionale Reise durch verschiedene musikalische Stile und Epochen – darauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher beim diesjährigen Palmsonntagskonzert der MG Gipf-Oberfrick freuen. Das Konzert findet statt am Sonntag, 29. ...

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