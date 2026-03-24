Eine emotionale Reise durch verschiedene musikalische Stile und Epochen – darauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher beim diesjährigen Palmsonntagskonzert der MG Gipf-Oberfrick freuen. Das Konzert findet statt am Sonntag, 29. ...

MG Gipf-Oberfrick lädt ein

Eine emotionale Reise durch verschiedene musikalische Stile und Epochen – darauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher beim diesjährigen Palmsonntagskonzert der MG Gipf-Oberfrick freuen. Das Konzert findet statt am Sonntag, 29. März 2026, um 19 Uhr, in der St. Wendelinskirche in Gipf-Oberfrick und verspricht abwechslungsreich und stimmungsvoll zu werden.

Nach der fulminanten Eröffnung mit «Prismatic Light» erwartet das Publikum ein vielfältiges Programm: von einem gefühlvollen Euphonium-Solo über bekannte Popsongs wie «Faded» und «Eleanor Rigby» bis hin zu eindrucksvollen Film- und Musicalmelodien wie «Midway March», «The Phantom of the Opera» und «The Rock».

Lassen Sie sich dieses Konzerterlebnis nicht entgehen und geniessen Sie einen musikalischen Sonntagabend. Die MGGO freut sich auf Ihren Besuch. (mgt)