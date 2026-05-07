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Padel-Tennis beim KuBa Freizeitcenter

  07.05.2026 Rheinfelden

Mit der Eröffnung der Sommersaison am 14. Mai 2026 freut sich die KuBa Freizeitcenter AG in Rheinfelden, zahlreiche Gäste im Schwimmbad willkommen zu heissen und ihnen unvergessliche Sommertage voller Freude, Bewegung und Entspannung zu bieten. «Pünktlich zum Saisonstart ...

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