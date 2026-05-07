Padel-Tennis beim KuBa Freizeitcenter

Mit der Eröffnung der Sommersaison am 14. Mai 2026 freut sich die KuBa Freizeitcenter AG in Rheinfelden, zahlreiche Gäste im Schwimmbad willkommen zu heissen und ihnen unvergessliche Sommertage voller Freude, Bewegung und Entspannung zu bieten. «Pünktlich zum Saisonstart ...

Mit der Eröffnung der Sommersaison am 14. Mai 2026 freut sich die KuBa Freizeitcenter AG in Rheinfelden, zahlreiche Gäste im Schwimmbad willkommen zu heissen und ihnen unvergessliche Sommertage voller Freude, Bewegung und Entspannung zu bieten. «Pünktlich zum Saisonstart präsentiert sich die Anlage in bestem Zustand: Die Becken sind gereinigt, die Liegewiesen gepflegt und die gesamte Infrastruktur optimal auf die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher abgestimmt», heisst es in einer Medienmitteilung.

Eine Neuheit ab dieser Saison ist das Padelwerk Rheinfelden, das am 14. Mai ebenfalls seine Eröffnung feiert. Das überdachte Eisfeld wird jeweils in den Sommermonaten von Mai bis Ende August in eine wetterfeste Padelanlage umfunktioniert. Dadurch ist ein Spielbetrieb unabhängig von Witterungseinflüssen gewährleistet. (mgt)