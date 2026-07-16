Gross war die Freude der Absolvierenden im Rahmen eines feierlichen Anlasses gemeinsam auf das Erreichte anstossen zu können. Colette Basler, Grossrätin und Präsidentin Bildung Aargau, gratuliert den Absolvierenden zu ihrem erfolgreichen Abschluss als Fachleute Hauswirtschaft EFZ und würdigte die Anwesenden mit den Worten: «Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten – Ihr alle habt durchgehalten, habt euch in Gedächtnistraining geübt, neues Wissen gestapelt und dabei auch neue Freundschaften geschlossen. Seid stolz, feiert und macht den nächsten Schritt vorwärts. Packt das Leben an. Es ist so unglaublich schön und wertvoll.»

Ursula Richner, Klassenlehrperson nahm die Anwesenden gedanklich auf eine Wanderung mit und blickte so auf die vergangenen beiden Jahre zurück. Beim anschliessenden reichhaltigen Apéro wurde in Erinnerungen geschwelgt, so waren doch einige der Absolvierenden durchaus auch etwas wehmütig an diesem «letzten Abend» an der Liebegg. (mgt/nfz)