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Packende Duelle

  27.03.2026 Mettauertal, Sport
Nächtliche Wettkämpfe in der Wiler Turnhalle. Foto: zVg
Nächtliche Wettkämpfe in der Wiler Turnhalle. Foto: zVg

Spannende Volleyball-Night des Männerturnvereins Wil

Am Freitagabend, 20. März, fiel um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle der Startschuss zur diesjährigen Volleyball-Night des Männerturnvereins Wil. Insgesamt zehn Mixed-Teams aus dem Tal und der näheren Umgebung ...

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