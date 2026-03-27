Packende Duelle

Am Freitagabend, 20. März, fiel um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle der Startschuss zur diesjährigen Volleyball-Night des Männerturnvereins Wil. Insgesamt zehn Mixed-Teams aus dem Tal und der näheren Umgebung ...

Spannende Volleyball-Night des Männerturnvereins Wil

Am Freitagabend, 20. März, fiel um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle der Startschuss zur diesjährigen Volleyball-Night des Männerturnvereins Wil. Insgesamt zehn Mixed-Teams aus dem Tal und der näheren Umgebung lieferten sich bis in die frühen Morgenstunden packende und faire Duelle und sorgten für beste Unterhaltung.

Neben dem Geschehen auf dem Spielfeld kam auch das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz. Auf der Zuschauerbühne konnten sich Spielerinnen, Spieler und Gäste mit verschiedenen Köstlichkeiten verpflegen. Besonders gefragt waren die frisch zubereiteten Burger vom Smoker, aber auch Hotdogs, Sandwiches sowie das reichhaltige Kuchenbuffet fanden grossen Anklang.

Sportlich hatte das Turnier einiges zu bieten: Viele Begegnungen verliefen spannend und wurden mit grossem Einsatz entschieden. Kurz nach 01 Uhr standen schliesslich die Finalpaarungen fest. Im grossen Finale trafen «Rys, Rys & Co.» und «Di wilde Rössli» aufeinander. In einem intensiven und hochstehenden Spiel behielt «Rys, Rys & Co.» die Oberhand und durfte sich als Turniersieger feiern lassen.

Im Spiel um Platz drei standen sich «Leibstadt United» und «Müllerei» gegenüber. Auch hier schenkten sich die Teams nichts. Am Ende setzte sich «Leibstadt United» durch und sicherte sich den dritten Rang.

Den Abschluss bildete das traditionelle Rangverlesen, bei dem sich jede Mannschaft einen Preis vom Gabentisch aussuchen durfte. Ein solcher Anlass wäre ohne die wertvolle Unterstützung der Sponsoren nicht möglich – ihnen gilt ein herzlicher Dank.

Gegen 02.30 Uhr neigte sich die Volleyball-Night ihrem Ende zu. Zufriedene, aber auch etwas müde Teilnehmende und Gäste traten den Heimweg an.

Der Männerturnverein Wil blickt auf einen rundum gelungenen Anlass zurück und bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und die tolle Stimmung. Die Vorfreude auf die nächste Volleyball Night ist bereits jetzt gross. (mgt)