Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Pachtzinsen für Jagd sinken

  11.09.2025 Aargau

Der Regierungsrat hat die Gesamtpachtzinssumme und die geänderten Jagdreviergrenzen für die Pachtperiode 2027 bis 2034 festgelegt. Die jährlichen Pachtzinseinnahmen werden um 100 000 Franken auf 1,1 Millionen Franken gesenkt. Der Regierungsrat trägt damit dem grossen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote