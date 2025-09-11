Pachtzinsen für Jagd sinken

Der Regierungsrat hat die Gesamtpachtzinssumme und die geänderten Jagdreviergrenzen für die Pachtperiode 2027 bis 2034 festgelegt. Die jährlichen Pachtzinseinnahmen werden um 100 000 Franken auf 1,1 Millionen Franken gesenkt. Der Regierungsrat trägt damit dem grossen ...

Der Regierungsrat hat die Gesamtpachtzinssumme und die geänderten Jagdreviergrenzen für die Pachtperiode 2027 bis 2034 festgelegt. Die jährlichen Pachtzinseinnahmen werden um 100 000 Franken auf 1,1 Millionen Franken gesenkt. Der Regierungsrat trägt damit dem grossen Engagement und dem steigenden Aufwand der Jägerschaft und der lokalen Jagdaufsicht Rechnung. Die Verpflichtungen wie die Jagdaufsicht, die Wildschadenverhütung oder die lokale Beratung der Bevölkerung beanspruchen aufgrund der fortschreitenden Urbanisierung, des zunehmenden Strassenverkehrs und der gestiegenen Freizeitnutzung mehr Zeit. (nfz)