Osterüberraschung bei «Tischlein deck dich»

Die Organisation «Tischlein deck dich» rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie in gemeinnütziger Arbeit wöchentlich an armutsbetroffene Menschen. Mit grosser Freude durften Charlotte Burkhard, Rosmarie von Büren und Sandra Niederkofler vom Kiwanis-Club Rheinfelden eine Spende im Betrag von 3200 Franken in Form von Einkaufsgutscheinen entgegennehmen. Die rund achtzig Bezüger der Lebensmittelspenden erhielten so in der Osterwoche ein unerwartetes Geschenk. Es gab viele strahlende Gesichter. Alle freuten sich sehr und waren dankbar für den Zustupf ans Familienbudget vor den Festtagen. Der eine oder andere Schoggihase dürfte so noch in ein Osternest geschlüpft sein, dank dem Kiwanis-Club Rheinfelden. (mgt)