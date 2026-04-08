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Ostern ohne Punkte

  08.04.2026 Möhlin, Sport
Flügel Finn Kreuzer trifft fünf Mal für Möhlin. Foto: Christine Steck
Flügel Finn Kreuzer trifft fünf Mal für Möhlin. Foto: Christine Steck

Der TV Möhlin kassiert am Ostersamstag eine deutliche Auswärtsniederlage (33:43). Nach dem 17:23 zur Pause hielt Handball Bern das Tempo hoch und sorgte für eine gute Chancenauswertung. Möhlin blieb über weite Strecken fehlerbehaftet.

Christine Steck

Von ...

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