Ostern ohne Punkte

Der TV Möhlin kassiert am Ostersamstag eine deutliche Auswärtsniederlage (33:43). Nach dem 17:23 zur Pause hielt Handball Bern das Tempo hoch und sorgte für eine gute Chancenauswertung. Möhlin blieb über weite Strecken fehlerbehaftet.

Der TV Möhlin kassiert am Ostersamstag eine deutliche Auswärtsniederlage (33:43). Nach dem 17:23 zur Pause hielt Handball Bern das Tempo hoch und sorgte für eine gute Chancenauswertung. Möhlin blieb über weite Strecken fehlerbehaftet.

Christine Steck

Von Beginn weg entwickelte sich eine intensive, torreiche Partie. Möhlin hielt zu Beginn mit, scheiterte danach zu oft an eigenen Fehlern und kassierte bereits in der sechsten Minute eine Zweiminuten-Strafe. Zwar antwortete Finn Kreuzer mit dem 4:6 (6.), aber einen weiteren technischen Fehler bestraften die Gastgeber mit dem nächsten Tor. So nahm das Berner Spiel weiter Fahrt auf und Möhlin reduzierte sich wenig später mit der nächsten Zeitstrafe. Während Berns Offensive für viel Dynamik und Torgefahr sorgte, sah sich Möhlin mehr und mehr in Rücklage versetzt (5:11 nach zwölf Minuten). Aber die Reaktion der Fricktaler folgte: Zwei Treffer von Finn Kreuzer und je einer von Mitch Giezeman und Fabian Ceppi sorgten für einen 4:0-Lauf zum 9:11 (16.). Wenig später fiel gar der 15:15-Ausgleich durch Jan Waldmeier (21.). Kurioserweise sah sich Xavier Franceschi danach mit zwei Minuten bedacht, er soll Berns Simon Getzman in der Abwehr zu arg bedrängt haben. Es war an diesem Abend nicht die einzige fragwürdige Schiedsrichterentscheidung, welche dem Spiel ihren Stempel aufdrückte und zuweilen für skurrile Szenen im Spielverlauf sorgte. In der Folge übernahm Bern wieder das Zepter, nach dem Treffer zum 23:17 durch Daniel Weingartner vier Sekunden vor dem Halbzeitpfiff ging es für beide Teams in die Kabine.

Bern zieht davon

Die zweite Halbzeit begann aus Möhliner Sicht harzig, zu viele Bälle fanden nicht den Weg ins gegnerische Tor. Kam hinzu, dass so mancher Abpraller wieder bei Bern und wenig später im Möhliner Netz landete. In der Folge zog der Gastgeber davon, traf durch wechselnde Schützen. Zwar überliess Robin Santeler das Tor Noé Roth, aber auch der zweite Möhliner Torwart hatte den starken Berner Shootern nichts entgegenzusetzen. Trainer Zoltan Majeri musste bereits in der 40. Minute das Timeout nehmen. Spielstand: 30:19. Mitch Giezeman traf danach zum 20:30 und Fynn Soder erzielte das 21:31 (42.). Danach musste Finn Kreuzer auf die Bank. Die Fricktaler Aufholbemühungen versandeten allesamt. Auf Berner Seite liess man nichts mehr anbrennen und obwohl Linus Fässler zwei laut umjubelte Treffer folgen liess (zahlreiche Möhliner Fans waren vor Ort und boten eine tolle Kulisse) und auch seine Nebenleute noch Zählbares beisteuerten, war das Spiel in dieser Phase längst entschieden.

Möhlins Auftritt lieferte zu wenig Antworten über sechzig Minuten. Der Blick geht nun nach vorne, denn bereits am nächsten Samstag wartet mit den Kadetten Espoirs ein ähnlich intensiver Gegner im Steinli.

Möhlin mit: Santeler (3/31, 10 %), Roth (1/15, 7 %); Ceppi (3), Soder (1), Metzger (1), Kreuzer (5), Ben Romdhane (6),

Fässler (5), Grandi (3), Franceschi (1), Giezeman (5), Schweizer, John (2), Waldmeier (1).