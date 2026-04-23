Ortseingangstafeln in Stein

Mit der Aufschrift «Willkommen in Stein, stolzer Ausrichter des Aargauer Kantonalturnfests Stein 2028» markieren drei neue Ortseingangstafeln den Auftakt zu einer mehrjährigen Vorbereitungsphase, die das Dorf bereits jetzt ...

Hinweis aufs Aargauer Kantonalturnfest 2028

Mit der Aufschrift «Willkommen in Stein, stolzer Ausrichter des Aargauer Kantonalturnfests Stein 2028» markieren drei neue Ortseingangstafeln den Auftakt zu einer mehrjährigen Vorbereitungsphase, die das Dorf bereits jetzt bewegt.

Gemeindeammann Beat Käser unterstreicht die Bedeutung dieses Moments: «Das Kantonale Turnfest 2028 hier in Stein ist für uns eine Chance, weit über die Region hinaus sichtbar zu werden. Gleichzeitig stärkt es den Zusammenhalt im Vereinsleben nachhaltig. Mit dem Aufstellen der Ortseingangstafeln setzen wir ein Zeichen, dass die Gemeinde bereit ist und mit Engagement und Gastfreundlichkeit dahintersteht.» Seine Worte wirken wie ein Versprechen – fast schon in Stein gemeisselt.

Auch OK-Präsident Maik Born zeigt sich erfreut über den Meilenstein: «Mit diesen Ortseingangstafeln ist das Kantonalturnfest so richtig in unserem Dorf angekommen. Es ist das erste Zeichen, welches sichtbar ist. Wir sind stolz darauf, dass alle Besucherinnen und Besucher unser Logo sehen. Wir danken der Gemeinde Stein herzlich für die Unterstützung und freuen uns riesig auf das Jahr 2028.»

Die Tafeln stehen an den drei Hauptzugangsstrassen und zeigen das Logo beidseitig. Wer das Dorf verlässt, liest zudem: «Bis bald in Stein – spätestens am Aargauer Kantonalturnfest Stein 2028.»

Damit ist klar: Stein macht ernst und heisst schon heute alle Turnerinnen und Turner willkommen. (mgt)