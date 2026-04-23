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Ortseingangstafeln in Stein

  23.04.2026 Stein
Die Ortseingangstafeln sind montiert: OK-Präsident Maik Born, Gemeindeammann Beat Käser und Bauamt-Teamleiter Patrick Schafroth (von links). Foto: zVg
Die Ortseingangstafeln sind montiert: OK-Präsident Maik Born, Gemeindeammann Beat Käser und Bauamt-Teamleiter Patrick Schafroth (von links). Foto: zVg

Hinweis aufs Aargauer Kantonalturnfest 2028

Mit der Aufschrift «Willkommen in Stein, stolzer Ausrichter des Aargauer Kantonalturnfests Stein 2028» markieren drei neue Ortseingangstafeln den Auftakt zu einer mehrjährigen Vorbereitungsphase, die das Dorf bereits jetzt ...

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