Orgelmusik zur Marktzeit09.10.2025 Fricktal
BAD SÄCKINGEN. Am Samstag, 11. Oktober, um 11.30 Uhr, findet die nächste Orgelmusik zur Marktzeit im Fridolinsmünster in Bad Stäckingen statt. Eduard Wagner aus Freiburg spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Léon Boëllmann, Max Reger, Johann Wilhem Hässler und Dietrich Buxtehude. Der Eintritt ist frei. (mgt)