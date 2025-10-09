Immobilien
Orgelmusik zur Marktzeit

  09.10.2025 Fricktal

BAD SÄCKINGEN. Am Samstag, 11. Oktober, um 11.30 Uhr, findet die nächste Orgelmusik zur Marktzeit im Fridolinsmünster in Bad Stäckingen statt. Eduard Wagner aus Freiburg spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Léon Boëllmann, Max Reger, Johann Wilhem Hässler und ...

