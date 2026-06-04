Orgelkonzert in Rheinfelden

Orgelkonzert in Rheinfelden04.06.2026 Rheinfelden
Auf der eindrucksvollen Metzler-Orgel in der reformierten Kirche Rheinfelden präsentiert Václav Hrebec am Samstag, 6. Juni, 19 Uhr, sein Programm zur Orgelprüfung – eine musikalische Reise durch mehr als sechs Jahrhunderte Orgelmusik.
Beginnend um das Jahr 1400 ...
Auf der eindrucksvollen Metzler-Orgel in der reformierten Kirche Rheinfelden präsentiert Václav Hrebec am Samstag, 6. Juni, 19 Uhr, sein Programm zur Orgelprüfung – eine musikalische Reise durch mehr als sechs Jahrhunderte Orgelmusik.
Beginnend um das Jahr 1400 erklingen seltene musikalische Juwelen und Werke aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen. Zu hören sind anonyme Stücke aus dem Codex Faenza, einer der bedeutendsten erhaltenen Handschriften früher Tastenmusik aus dem späten Mittelalter, ebenso Werke von Marco Antonio Cavazzoni, Paul Hofhaimer und Johann Sebastian Bach. Neben historischer Orgelmusik spielt Václav Hrebec auch eigene Kompositionen und Improvisationen. Ein abwechslungsreiches Konzert zwischen mittelalterlichen Klängen, barocker Meisterschaft und persönlicher musikalischer Handschrift. Eintritt frei. (mgt)