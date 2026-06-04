Orgelkonzert in Rheinfelden

Auf der eindrucksvollen Metzler-Orgel in der reformierten Kirche Rheinfelden präsentiert Václav Hrebec am Samstag, 6. Juni, 19 Uhr, sein Programm zur Orgelprüfung – eine musikalische Reise durch mehr als sechs Jahrhunderte Orgelmusik.

Beginnend um das Jahr 1400 ...