Optimistisch unterwegs

Schlussfeier Fachkurs Bäuerin

Mit dem Fachkurs Bäuerin an der Liebegg haben sich die 34 Teilnehmerinnen auf den Weg gemacht, ihren Platz in der Landwirtschaft aktiv zu gestalten. Jetzt kann der nächste Schritt, der Eidgenössische Fachausweis, in Angriff genommen werden. Das tragende Netzwerk der Klassen, gesunder Optimismus und viel Humor wird die Absolventinnen hoffentlich noch lange begleiten.

Grossratspräsidentin Mirjam Kosch nahm die Modulinhalte der Ausbildung unter die Lupe. In ihrer Grussbotschaft erinnerte sie die Teilnehmerinnen an ein wichtiges Thema aus der Kommunikation: «Hören Sie, wenn immer möglich aktiv zu. Aber genauso wichtig wie das Zuhören ist, dass sie Ihre eigene Meinung sagen. Denn Sie haben etwas zu sagen!» Der Tipp aus dem österreichischen Ratgeber für Bäuerinnen, den Direktor Hansruedi Häfliger zitierte, ergänzte diese Botschaft gut: «Achten Sie von Beginn an darauf, dass die beruf lichen Anforderungen und das Privatleben in einem harmonischen Verhältnis zueinanderstehen. Kommunizieren Sie Bedürfnisse. Es ist in Ordnung, nicht alles zu wissen oder zu können. Sie müssen in keine Fussstapfen treten.»

Lehrgangsleiterin Lisa Vogt ermutigte die Teilnehmerinnen, die positiven Eigenschaften des fabelhaften und mythischen Einhorns mit auf den Weg zu nehmen. «Sei immer du selbst!», ist der Schlüssel, um authentisch und unabhängig unterwegs zu sein. Aber auch Magie, Glitzer und Sternenstaub dürfen im dichten Alltag nicht fehlen. Andrea Hochuli, Präsidentin des Aargauischen Landfrauenverbandes sowie Edith Suter, Vertreterin der Schulkommission des LZ Liebegg, hatten viel Wertschätzung, gute Wünsche und Motivation für die Absolventinnen «im Gepäck». Der fröhliche Beitrag der Absolventinnen in Reimform und die stimmungsvolle, musikalische Begleitung von Sandra Rippstein und Christoph Heule rundeten den feierlichen Schlusspunkt ab. (mgt/nfz)