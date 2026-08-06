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Open Classics am Rhein findet definitiv im Freien statt

  06.08.2026 Rheinfelden

Aufgrund der Prognosen mehrerer Wetterdienste und nach Rücksprache mit Wetterexperten rechnen die Veranstalter mit einer stabilen und sonnigen Wetterlage für das Festivalwochenende. Damit steht fest: Das Open Classics am Rhein findet am 7. und 8. August wie geplant auf dem malerischen ...

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