Open Classics am Rhein findet definitiv im Freien statt

Aufgrund der Prognosen mehrerer Wetterdienste und nach Rücksprache mit Wetterexperten rechnen die Veranstalter mit einer stabilen und sonnigen Wetterlage für das Festivalwochenende. Damit steht fest: Das Open Classics am Rhein findet am 7. und 8. August wie geplant auf dem malerischen ...

Aufgrund der Prognosen mehrerer Wetterdienste und nach Rücksprache mit Wetterexperten rechnen die Veranstalter mit einer stabilen und sonnigen Wetterlage für das Festivalwochenende. Damit steht fest: Das Open Classics am Rhein findet am 7. und 8. August wie geplant auf dem malerischen Rhein-Inseli in Rheinfelden statt. Die ursprünglich vorgesehene Schlechtwettervariante im Musik- und Kulturzentrum Don Bosco Basel kommt nicht zum Einsatz. «Das Publikum darf sich somit auf zwei stimmungsvolle Konzerttage in einzigartiger Open Air-Atmosphäre freuen», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Mit dem Entscheid für die Open Air-Durchführung auf dem Rhein-Inseli wurden zusätzliche Ticketkontingente in sämtlichen Kategorien freigegeben. Für das Movie Classics-Konzert vom Freitagabend sind damit wieder Karten erhältlich. Auch für die beiden Konzerte vom Samstag um 11 und 20 Uhr sind weiterhin Tickets verfügbar.

(mgt)

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