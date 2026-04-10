Olympiasieger hautnah

Carlo Janka wurde Olympiasieger, Weltmeister und gewann den Gesamtweltcup. Er ist somit zu einem der erfolgreichsten Schweizer Skirennfahrer geworden. Am 19. April, um 19 Uhr, darf er in der Kultschüür Laufenburg begrüsst werden.

Betriebsleiter Martin Willi, der sich selbst als Janka-Fan bezeichnet, freut sich auf diesen besonderen Abend. Willi wird durch den Abend moderieren und das Publikum am Leben von Carlo Janka teilnehmen lassen.

Jankas herausfordernder Weg war geprägt von Licht und Schatten

– ein Weg, der ihn zu einem gefragten Coach formte. Im Buch «Durchbruch, Mein Weg – Dein Erfolg!» erzählt er offen aus seinem Leben. Von dem schüchternen und stillen Jungen, der im kleinen Obersaxen einen unglaublichen Traum hegte, für den er bereit war, all seine Power zu geben. Er spricht offen über Zweifel, Rückschläge und Siege. Leserinnen und Leser des Buches durchleben seine Höhen und Tiefen, um nach und nach zu verstehen, wie entscheidend es ist, sich selbst dabei ein Coach zu werden. Das Buch soll motivieren, ungenutzte Energien und Strategien zu erkennen sowie die eigene Sprache so zu verändern, damit es gelingt, die beste Version seiner selbst zu werden. Ehrliche Geschichten und überraschende Erkenntnisse können im Buch erfahren werden. Seine Coolness und Gelassenheit bei Siegen trugen Janka den Spitznamen «Iceman» ein. So eisig wird es jedoch am 19. April in der Laufenburger Kultschüür nicht sein; ganz im Gegenteil. Die Lesung von Carlo Janka ist verbunden mit Hintergrundgeschichten zum Entstehungsprozess des Buches und mit einer offenen Gesprächsrunde mit dem Publikum. (mgt)

Lesung mit Carlo Janka: «Durchbruch, Mein Weg – Dein Erfolg!». Sonntag, 19. April, 19 Uhr, Kultschüür Laufenburg. Reservation: Telefon 004162 874 3012, E-Mail reservation @kultschuer.ch, www.kultschüür.ch