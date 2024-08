Olympia: Matthias Kyburz wird 30. beim Marathon

Der Möhliner Matthias Kyburz ist am Samstagmorgen ein starkes Rennen gelaufen: Beim Marathon in Paris rannte er mit einer Zeit von 2:11:32 auf den 30. Platz. Er kam 5,06 Minuten hinter dem Sieger Tamirat Tola aus Äthiopien ins Ziel.

Schon kurz nach dem Rennen gab er ein Interview: "Es war ein gutes Rennen. Ich konnte umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte", sagte Kyburz gegenüber SRF. Es war erst sein zweiter Marathon und sein erster an Olympischen Spielen. "Ich konnte das Rennen so einteilen, wie ich wollte." Er habe die besondere Atmosphäre mit den Tausenden von Zuschauern beim Zieleinlauf geniessen können. Viele Schweizerinnen und Schweizer schwenkten am Strassenrand während des ganzen Rennens Schweizer Fahnen und unterstützen die Schweizer Läufer lautstark.