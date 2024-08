Olympia: Chiara Leone bleibt auf Medaillenkurs!

Brillante Leistung der Fricktaler Profi-Sportschützin Chiara Leone (26) bei ihrem Auftritt an den olympischen Spielen in Paris. Mit 592 von total 600 möglich Punkten liefert sie eine abgebrühte und souveräne Performance ab und qualifiziert sich am Schweizer Nationalfeiertag für den Final der besten Acht. Mit Sagen Maddalena (USA) und Qionqyue Zhang (CHN waren bloss zwei Gewehrschützinnen besser als Leone – mit je einem Punkt mehr. Nina Christen, die andere Schweizerin und amtierende Olympiasiegerin (Tokio, 2021), kam in der Qualifikation nicht auf Touren und landete auf Rang 21 von 32 Athletinnen.

Im Finale von morgen Freitag (ab 9.30 Uhr), in dem Chiara Leone um eine Olympia-Medaille kämpft, stehen acht Schützinnen aus acht verschiedenen Nationen. (rw/srf)