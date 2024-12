Morgen Mittwoch, 11. Dezember, wird in der Rheinfelder Kapuzinerkirche um 15 Uhr das Kindertheater «Olles Reise zu König Winter» aufgeführt. Zur Geschichte: Ein herrlicher Geburtstag für Olle. Das schönste Geschenk: Skier. Nach langem Warten fällt endlich der Schnee. Mitten im Schnee läuft Olle Väterchen Raureif über den Weg, der ihm anbietet, mit zum Schloss von König Winter zu kommen. Wenn doch nicht Mütterchen Tau den ganzen Schnee zum Schmelzen bringen wollte. Das Theater ist für Menschen ab 3 Jahren. Die Karten gibt es direkt an der Tageskasse oder per Mail info@schjkk.ch. (mgt)