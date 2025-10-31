Oliver Grossen verlässt das GZF

Wie das Gesundheitszentrum Fricktal am Mittwochabend mitteilte, hat Oliver Grossen entschieden, seine Funktion als CEO niederzulegen und das GZF bereits am 7. November zu verlassen. «Diese Entscheidung kommt für uns ...

Überraschender Abgang am Gesundheitszentrum Fricktal

Wie das Gesundheitszentrum Fricktal am Mittwochabend mitteilte, hat Oliver Grossen entschieden, seine Funktion als CEO niederzulegen und das GZF bereits am 7. November zu verlassen. «Diese Entscheidung kommt für uns überraschend – doch sind seine persönlichen, uns ausführlich erläuterten Gründe für uns gut nachvollziehbar», heisst es in der Mitteilung. Oliver Grossen hat seine Stelle am GZF am 1. Februar dieses Jahres angetreten. Die Stabsübergabe auf der obersten Führungsspitze erfolgte dann im April.

Die Rekrutierung der CEO-Stelle wird laut GZF-Mitteilung umgehend in die Wege geleitet. Bis zur Neubesetzung übernimmt die Geschäftsleitung als oberstes Führungs-Gremium die wichtigsten Funktionen. Anneliese Seiler, Präsidentin des Verwaltungsrats, bedauert seinen Weggang sehr: «Oliver Grossen ist es gelungen, sich innert kurzer Zeit mit dem GZF und seinen Abläufen vertraut zu machen. Er hat sich ausgiebig Zeit genommen, die Menschen am GZF sowie unsere Partner kennenzulernen und hat das Fundament für eine ausgezeichnete Zusammenarbeit gelegt.» Er habe zudem wichtige Impulse für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Hauses gesetzt. «Es ist äusserst schade, dass sich Oliver Grossen zu diesem Schritt entschieden hat, doch respektieren wir seinen persönlichen Entscheid und wünschen ihm für seinen beruflichen wie privaten Weg nur das Beste.» (nfz)