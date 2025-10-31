Immobilien
Oliver Grossen verlässt das GZF

  31.10.2025 Fricktal
Oliver Grossen geht. Foto: zVg
Überraschender Abgang am Gesundheitszentrum Fricktal

Wie das Gesundheitszentrum Fricktal am Mittwochabend mitteilte, hat Oliver Grossen entschieden, seine Funktion als CEO niederzulegen und das GZF bereits am 7. November zu verlassen. «Diese Entscheidung kommt für uns ...

