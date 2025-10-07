Immobilien
Olgiati-Festspiele

  07.10.2025 Fricktal, Sport
Die Schweizer Delegation im Para-Badminton ist erfolgreich unterwegs. Vorne in der Mitte Ilaria Olgiati aus Hottwil, rechts davon Luca Olgiati. Foto: zVg
Grossen Anteil am überragenden Auftritt an der Para-Badminton-EM in der Türkei hat das Hottwiler Ehepaar Ilaria und Luca Olgiati. Die Schweizer Delegation war insgesamt so gut, dass Rollstuhl-Nationaltrainer Marc Lutz in seiner Bilanz meinte: «Viel besser geht es nicht. Wir haben ...

