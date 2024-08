Oldtimer und Tanz in Rheinfelden

Ob ein Ford Grand Torino 1974, ein Chevrolet Master 1938 oder ein 1963er Porsche 356c – sie alle werden am Samstag, 17. August, ihre Motoren aufheulen lassen beim 4. Oldtimer-Corso durch die Altstadt von Rheinfelden. Ein einmaliges Erlebnis, wenn rund 60 Oldtimer durch die Altstadt tuckern – begleitet von Rock’n’Roll-Musik und rund 15 Rock’n’Roll-Tanzpaaren. Der Start ist um 16 Uhr beim Lokikreisel beim Salmenpark/ B15, das Ende um zirka 17 Uhr ebenfalls wieder beim Lokikreisel. Bereits ab 14 Uhr und im Anschluss an den Corso werden die Autos auf dem Areal des Salmenparks und im Umfeld des B15 zur Besichtigung ausgestellt.

Der Oldtimer-Corso ist Teil des Programms des «Musik- & Tanzfestes», das am 16. und 17. August vom Rheinfelder Verein «Fricktal tanzt» durchgeführt wird. An beiden Tagen gibt es Live-Bands und Festwirtschaft mit Tanzbühne. Am 16. August spielt das Duo «Déja Vu Musik» aus Laufenburg ab 19 Uhr, die Festwirtschaft ist ab 17 Uhr in Betrieb. Am Samstag sorgen «Krüger rockt!» ab 19 Uhr für Rock’n’Roll-Sound der Extraklasse, die Festwirtschaft ist ab 14 Uhr durchgehend geöffnet. Der Zugang draussen mit den Livebands ist kostenlos. An beiden Abenden tanzt man ab 22 Uhr Indoor im Aurea bis 2 Uhr beim «Fricktal tanzt»-Event mit DJ weiter zu erstklassigem Paartanz-Sound. «Selbstverständlich sind auch Nicht-Tänzerinnen und -Tänzer herzlich willkommen. Festwirtschaft und gute Musik kann auch ohne Tanz genossen werden», erklären die Veranstalter. «Es ist alles bereit für ein super Sommerfest mit super Sound.» (mgt)

www.sommer-tanzfest.ch