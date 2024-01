Oldtimer-Rallye führt durch Rheinfelden

Es wird wieder interessant in der Marktgasse. Zum 24. Mal führt die Rallye AvD-Histo-Monte ab Rothenburg ob der Tauber via Freiburg (D) nach Rheinfelden und weiter nach Monte Carlo. Am Donnerstag, 8. Februar, wird es für kurze Zeit laut im Städtli: 75 Oldtimer überqueren nach zwei erlebnisreichen Tagen durch Deutschland die Grenze. In Rheinfelden dürfen die Teams über die ansonsten gesperrte Brücke und durch die Fussgängerzone in die Schweiz fahren. Vor dem Rheinfelder Rathaus erhalten die Teilnehmenden einen Stempel der Zähringerstadt in das Fahrbüchlein. Die Durchfahrt ist zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr geplant. Nach diesem Highlight der Tour führt die Strecke via St. Ursanne in Richtung Zielgerade. Am Samstag, 10. Februar, führt die letzte Etappe von Cannes nach Monte Carlo, wo die Oldtimer-Rallye nach knapp 2000 Kilometer endet. (mgt)