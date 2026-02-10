Oldtimer-Rallye führt durch Rheinfelden

Es wird wieder laut in der Rheinfelder Marktgasse: Zum 25. Mal führt am Donnerstag, 12. Februar, die AvD-Histo-Monte ab Rothenburg ob der Tauber via Freiburg (D) nach Rheinfelden und weiter nach Monte Carlo. Rund 70 Auto-Klassiker überqueren nach zwei erlebnisreichen Tagen durch Deutschland die Grenze. In Rheinfelden dürfen die Teams über die ansonsten gesperrte Brücke und durch die Fussgängerzone fahren. Vor dem Rheinfelder Rathaus erhalten die Teilnehmenden einen Stempel der Zähringerstadt in das Fahrbüchlein. Die Durchfahrt ist zwischen 9.15 Uhr und 10.30 Uhr geplant.

Zu den besonderen Fahrzeugen, für die ein maximales Baujahr von 1995 oder älter vorgeschrieben ist, gehören zum Beispiel ein Austin Healey 3000 von 1965, ein Lancia Stratos von 1981, ein Renault 5 Turbo, ein Porsche 914/6 GT oder ein Opel GT im Rallyetrimm. Das älteste Fahrzeug in diesem Jahr ist ein Jaguar XK 140 aus dem Jahr 1956, diesem Modell gehört in diesem Jahr die Startnummer 1.

Höhepunkt zum Finale: Mit von der Partie ist auch der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, am letzten Fahrtag startet er mit einem Lancia Rally 037. Mit einem solchen Fahrzeug gewann der gebürtige Regensburger im Jahr 1983 die berühmt berüchtigte Rallye Monte Carlo zum dritten Mal, in diesem Jahr fährt Röhrl mit Besitzer Dirk Lührmann nochmal auf seinen eigenen Spuren durch die französischen Seealpen.

Nach diesem Highlight der Tour durch Rheinfelden geht die Strecke via St. Ursanne in Richtung Zielgerade. Am Samstag, 14. Februar, führt die letzte Etappe von Cannes nach Monte Carlo, wo die Oldtimer-Rallye nach über 2000 Kilometern endet. (mgt)