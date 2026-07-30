Oldtimer fällt von Anhänger

Letzten Samstag gegen 12 Uhr kam es auf der A2 in Arisdorf zu einem Selbstunfall eines Personenwagens, der mit Anhänger unterwegs war. Darauf befand sich ein Oldtimer. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen schaukelte sich der Anhänger auf. In der Folge löste sich der ...

Letzten Samstag gegen 12 Uhr kam es auf der A2 in Arisdorf zu einem Selbstunfall eines Personenwagens, der mit Anhänger unterwegs war. Darauf befand sich ein Oldtimer. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen schaukelte sich der Anhänger auf. In der Folge löste sich der Oldtimer, stürzte auf den rechten Fahrstreifen. Der Anhänger seinerseits löste sich vom Zugfahrzeug und rollte einige Meter weiter, wo er auf dem Pannenstreifen zum Stillstand kam. Das graue Zugfahrzeug kollidierte rechtsseitig mit der Leitplanke und wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand und es wurden keine weiteren Fahrzeuge involviert.

(pol/)