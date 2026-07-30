Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Oldtimer fällt von Anhänger

  30.07.2026 Fricktal

Letzten Samstag gegen 12 Uhr kam es auf der A2 in Arisdorf zu einem Selbstunfall eines Personenwagens, der mit Anhänger unterwegs war. Darauf befand sich ein Oldtimer. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen schaukelte sich der Anhänger auf. In der Folge löste sich der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote