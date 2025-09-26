OL: Teufelskerl Kyburz brilliert beim Abschied!

So kann man schon mal anfangen mit Abschied nehmen: Matthias Kyburz läuft im Weltcup in Uster auf den sensationellen zweiten Platz im Sprint. Er bestreitet dieses Wochenende beim Weltcupfinale die letzten OL-Rennen seiner Wahnsinskarriere.

Mit diesem zweiten Rang qualifiziert sich Kyburz gleichzeitig für den Knockout-Sprint vom Sonntag, der dann sein allerletztes Rennen sein wird. Morgen Samstag startet Kyburz zudem mit der Sprintstaffel. Das Rennen gewinnt der Tscheche Tomas Krvida mit vier Sekunden Vorsprung. Lustige Randnotiz: Er wolle unbedingt unter die besten 36 Athleten laufen, hatte Kyburz gegenüber der NFZ im Vorfeld erklärt (bloss die 36 besten Athleten qualifizieren sich für den Knockout-Sprint vom Sonntag). Aufgrund seiner Fokussierung auf den Marathon hatte Kyburz grosse Fragezeichen zu seinem Formstand im OL, insbesondere im Sprint.

Kyburz, der achtfache OL-Weltmeister, neunfache Europameister, sechsmalige Gewinner des Gesamtweltcups, konzentriert sich künftig ausschliesslich auf den Marathon (vgl. NFZ vom Donnerstag). Seit diesem Jahr ist der 35-jährige Möhliner der zweitschnellste Schweizer Marathon-Läufer aller Zeiten. (rw)