OL-Pensionär mischt Marathon-Szene auf!

  03.11.2025 Möhlin
Kyburz und New York: das passt. Foto: Screenshot SRF
Der unglaubliche Matthias Kyburz

Der ehemalige OL-Weltklasseläufer Matthias Kyburz erlebt New York im Schnelldurchlauf: Rang 5 (!) und zweitbester Europäer im legendären Marathon.

Ronny Wittenwiler

Eben erst ging es ums Abschiednehmen, schon ist er wieder ...

