Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ohne gesicherten Marktzugang verliert das Fricktal»

  05.03.2026 Brennpunkt
Das Fricktal ist eine Grenzregion. Grossrätin Béa Bieber befürchtet grosse Auswirkungen, falls die Bilateralen III scheitern. Foto: Gerry Thönen
Das Fricktal ist eine Grenzregion. Grossrätin Béa Bieber befürchtet grosse Auswirkungen, falls die Bilateralen III scheitern. Foto: Gerry Thönen

Die Rheinfelder GLP-Grossrätin Béa Bieber hat eine Interpellation zu den Bilateralen III eingereicht. Sie betont darin die Wichtigkeit von guten bilateralen Beziehungen zur EU.

Valentin Zumsteg

Die Diskussion um das dritte Paket der bilateralen Verträge mit der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote