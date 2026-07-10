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Ohne Diplom – weniger Lohn

  10.07.2026 Aargau

Rund ein Viertel der Lehrpersonen an der Aargauer Volksschule verfügen über kein EDK-anerkanntes Diplom. Die bisher geltende Aargauer Regelung sieht für alle Lehrpersonen ohne anerkannten Abschluss in der Regel einen Lohnabzug von 5 Prozent während fünf Jahren vor. Danach ...

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