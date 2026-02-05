Immobilien
Offene Turnhalle

  05.02.2026 Möhlin
Ort der Bewegung und der Begegnung – die offene Turnhalle. Foto: zVg
FAZ lud junge Möhliner Familien ein

Am vergangenen Sonntag öffnete das Familienzentrum Möhlin (FAZ) diesen Winter zum zweiten Mal die Turnhalle für junge Familien. Rund 200 kleine und grosse Besucherinnen und Besucher – darunter 106 Kinder im Alter von 0 bis 7 ...

