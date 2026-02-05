FAZ lud junge Möhliner Familien ein

Am vergangenen Sonntag öffnete das Familienzentrum Möhlin (FAZ) diesen Winter zum zweiten Mal die Turnhalle für junge Familien. Rund 200 kleine und grosse Besucherinnen und Besucher – darunter 106 Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren mit ihren Begleitpersonen – füllten die Mehrzweckhalle Fuchsrain mit Leben, Lachen und Bewegung. Die Offene Turnhalle bot Raum für gemeinsames Spielen, Toben und Ausprobieren. An vielseitigen Bewegungslandschaften konnten die Kinder klettern, springen und balancieren und dabei spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten stärken. Die Freude an der Bewegung war sichtlich spürbar und sorgte bei Klein und Gross für gute Laune.Doch die Turnhalle ist nicht nur ein Ort der Bewegung, sondern auch der Begegnung. Durch die gemeinsame Aktivität knüpfen nicht nur die Kinder spielerisch neue Kontakte, auch den Erwachsenen bietet sich Gelegenheit zum Austausch mit anderen Eltern. Das FAZ freut sich über die zahlreichen kleinen und grossen Besucher und plant bereits weitere Ausführungen der Offenen Turnhalle in Möhlin. (mgt)