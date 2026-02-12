Offene Schreibstube

Ein weisses Papier und kein Anfang. Wer schon immer mal seine Lebensgeschichte aufschreiben, eine Geschichte erzählen oder einen x-beliebigen Text verfassen wollte und nicht weiter kam – der darf gerne in der offenen Schreibstube von Franziska Laur reinschauen. Am Dienstag, 24. ...

Ein weisses Papier und kein Anfang. Wer schon immer mal seine Lebensgeschichte aufschreiben, eine Geschichte erzählen oder einen x-beliebigen Text verfassen wollte und nicht weiter kam – der darf gerne in der offenen Schreibstube von Franziska Laur reinschauen. Am Dienstag, 24. Februar, zwischen 15 und 18 Uhr erklärt die pensionierte Journalistin und Autorin Tipps und Kniffs zum Schreiben. Man kann in diesem Zeitrahmen jederzeit und ungezwungen bei ihr am Alleeweg 11a in Rheinfelden reinschauen und bleiben, solange man möchte. Eine Anmeldung unter franziska.laur@icloud. com wäre hilfreich. (mgt)