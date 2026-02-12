Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Offene Schreibstube

  12.02.2026 Rheinfelden

Ein weisses Papier und kein Anfang. Wer schon immer mal seine Lebensgeschichte aufschreiben, eine Geschichte erzählen oder einen x-beliebigen Text verfassen wollte und nicht weiter kam – der darf gerne in der offenen Schreibstube von Franziska Laur reinschauen. Am Dienstag, 24. ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote