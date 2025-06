Oeschger lehnen Kredit für Milchhüsli ab

48 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nahmen am Freitagabend an der Einwohnergemeinde-Versammlung in Oeschgen teil. Sie lehnten den Kredit für die Sanierung des Milchhüslis ab. Alle anderen Anträge des Gemeinderates wurden gutgeheissen.

Nach einer kurzen Diskussion erteilte die Versammlung dem Gemeinderat die Kompetenz, die Parzelle Nr. 622 zu erwerben. Ebenfalls genehmigt wurde die Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr auf CHF 3.00 pro Kubikmeter. Die Jahresrechnung 2024 wurde ohne Einwände angenommen. Ebenfalls diskussionslos genehmigte die Versammlung die Entschädigung des Gemeinderats für die Amtsperiode 2026–2029, den Rechenschaftsbericht sowie das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung.

Der Antrag für einen Verpflichtungskredit zur Sanierung des Milchhüslis wurde hingegen abgelehnt. Der Gemeinderat wurde zudem beauftragt, weitere Abklärungen vorzunehmen und an der nächsten Gemeindeversammlung darüber zu informieren. In einem Überweisungsantrag wurde der Gemeinderat beauftragt, zu eruieren, ob Kaufinteressenten für das Milchhüsli vorhanden sind.