Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Oeschger Kirchenchorreise ins Saastal

  25.09.2025 Oeschgen
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Reise des Kirchenchors Oeschgen führte ins Wallis nach Saas Almagell, wo einige Abenteuer und schöne Überraschungen auf die Sängerinnen und Sänger warteten.

Herrliche Landschaft, imposante Berge, ein «Yoga-Pfad» auf über 2400m Höhe, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote