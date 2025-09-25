Oeschger Kirchenchorreise ins Saastal

Oeschger Kirchenchorreise ins Saastal25.09.2025 Oeschgen
Die Reise des Kirchenchors Oeschgen führte ins Wallis nach Saas Almagell, wo einige Abenteuer und schöne Überraschungen auf die Sängerinnen und Sänger warteten.
Herrliche Landschaft, imposante Berge, ein «Yoga-Pfad» auf über 2400m Höhe, ...
Die Reise des Kirchenchors Oeschgen führte ins Wallis nach Saas Almagell, wo einige Abenteuer und schöne Überraschungen auf die Sängerinnen und Sänger warteten.
Herrliche Landschaft, imposante Berge, ein «Yoga-Pfad» auf über 2400m Höhe, lustige Murmeltiere in Steinwurfweite, zwei Wanderinnen, die zu Fuss den Abstieg wagten und gerade noch rechtzeitig wieder die Bergbahnstation erreichten, ein erhebender Gottesdienst bei der Kapelle Maria zur Hohen Stiege mit mehreren Jodlerchören, alten Damen und kleinen Jungs in Sonntagstracht, einer Prozession in luftiger Höhe und einem Apéro riche nach Walliser Art. (mgt)