Oeschgen: Noch kein Ammann

In Oeschgen wurden am Wahlsonntag die vier bisherigen Ratsmitglieder A lessandro Quaresima (246 Stimmen), Marco Cafaro (279 Stimmen), Esther Herzog (266 Stimmen) und Vesna Wöhler (165 Stimmen) für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Neu in den Oeschger Gemeinderat einziehen wird Benjamin Plattner. Er wurde von 219 Oeschger Stimmberechtigten auf den Wahlzettel geschrieben. Das absolute Mehr betrug 151 Stimmen.

Marco Cafaro wurde mit 204 Stimmen in seinem Amt als Vizeammann bestätigt. Während der offiziellen Anmeldefrist hat sich keine Kandidatin, kein Kandidat für den Gemeindeammann-Sitz beworben. Der Stuhl bleibt auch nach dem Wahlsonntag noch unbesetzt. Somit ist für den 30. November 2025 ein zweiter Wahlgang angesetzt. (sh)