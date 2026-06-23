Oeschgen: Milchhüsli wird abgerissen

Die Einwohnergemeinde-Versammlung von Oeschgen bewilligte am Freitagabend einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 55 000 Franken für den Abbruch des Milchhüslis ohne Erstellung des Brunnenplatzes. Genehmigt wurden auch alle anderen Traktanden, darunter die Jahresrechnung, der Verpflichtungskredit zur Anschaffung eines Elektrofahrzeugs und jener für Probebohrungen für das Grundwasserpumpwerk. Genehmigt wurde auch die Variante 1 beim Verpflichtungskredit für den Entsorgungsplatz. Der Kredit beläuft sich auf 172 100 Franken. Auch die Versammlung der Ortsbürgerinnen und Ortsbürger stimmte allen Anträgen zu. Alle Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum. (mgt/sir)