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Obrist Bernina Nähcenter zieht um

  14.04.2026 Frick

Das Obrist Bernina Nähcenter zieht per Anfang August an die Hauptstrasse 50 in die ehemalige Textilabteilung der Firma Binkert AG und eröffnet dort ein deutlich helleres, grösseres und moderneres Ladenlokal. Mit dem neuen Standort führt das Fachgeschäft erstmals ein ...

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