Obrist Bernina Nähcenter zieht um

Das Obrist Bernina Nähcenter zieht per Anfang August an die Hauptstrasse 50 in die ehemalige Textilabteilung der Firma Binkert AG und eröffnet dort ein deutlich helleres, grösseres und moderneres Ladenlokal. Mit dem neuen Standort führt das Fachgeschäft erstmals ein ...

Das Obrist Bernina Nähcenter zieht per Anfang August an die Hauptstrasse 50 in die ehemalige Textilabteilung der Firma Binkert AG und eröffnet dort ein deutlich helleres, grösseres und moderneres Ladenlokal. Mit dem neuen Standort führt das Fachgeschäft erstmals ein «Bernina Shop in Shop Ladenbaukonzept» ein, das die hochwertigen Produkte der Schweizer Traditionsmarke optimal präsentiert. Für Inhaber Thomas Obrist ist der Umzug ein klares Bekenntnis zur Region: «Frick hat eine lange textilhandwerkliche Tradition. Die Nachfrage nach Nähmaschinen, Stoffen und Reparaturen ist hier gross – und sie wächst weiter.»

Der Trend zum Selbermachen und -flicken hält an. Viele Kundinnen und Kunden entdecken das Nähen neu oder kehren nach Jahren wieder zu diesem Handwerk zurück. Reparieren statt wegwerfen, Individualität statt Massenware – diese Entwicklung spürt das Obrist Bernina Nähcenter seit Jahren deutlich.

Auch am neuen Standort bleibt die bewährte Fachkompetenz bestehen: Bernina Nähmaschinen werden weiterhin in der zertifizierten Bernina-Werkstatt repariert. Das Stoffsortiment wird deutlich erweitert und bietet künftig eine grössere Auswahl an Farben, Qualitäten und Designs. Das Geschäft wird von Eliana Willis geführt, welche die Kundschaft mit viel Erfahrung und persönlicher Beratung begleitet. (mgt)