Im eigenen Wohnzimmer zeigen Möhlins Wasserfahrer, dass am Eidgenössischen in einem Jahr mit ihnen zu rechnen ist. Sie gewinnen das Nationale Paarwettfahren vor Muttenz.

Ronny Wittenwiler

Es ist längst offiziell, als die Fritteuse hinten in der Küche heruntergefahren wird: Ryburg-Möhlin ist vorne. Die Wasserfahrer gewinnen das Nationale Paarwettfahren zuhause auf dem Rhein. Mit 408,6 Punkten setzen sie sich hauchdünn vor Muttenz (403 Punkte) durch. Damit gelingt dem WFV Ryburg-Möhlin in sportlicher Hinsicht die perfekte Hauptprobe fürs Eidgenössische Weidlings-Wettfahren in einem Jahr an gleicher Stelle.

Wunderlin/Sacher formidabel

Ein starkes Ausrufezeichen setzte das heimische Fahrerpaar Reto Wunderlin und Fabian Sacher mit einer Zeit von 4:03.1. Gestartet in der Kategorie Senioren, waren sie zudem schneller als das beste Fahrerpaar bei den Aktiven (4:07.9, WFV Muttenz); ihnen gelang über beide Wettkampftage gesehen die schnellste Zeit aller Wasserfahrer. Ebenso eine starke Leistung für Ryburg-Möhlin zeigten Martin Küng und Thomas Hasler, die direkt hinter Wunderlin/Sacher auf den zweiten Rang fuhren. Ihre Zeit (4:10.2) hätte selbst bei den Aktiven für den zweiten Platz gereicht. Die beiden Trümpfe Wunderlin /Sacher und aus den Reihen vom WFV Ryburg-Möhlin holten knapp 195 Punkte im Kampf um den Sieg in der Vereinswertung. Einen weiteren Podestplatz verzeichneten die heimischen Wasserfahrer bei den Veteranen. Dort startete Reto Wunderlin mit Thomas Hirter, sie fuhren auf den zweiten Rang. Bei den Veteranen gelang dem Rhein-Club Rheinfelden mit Lukas Möller und Jörg Furler zudem ein dritter Platz.

Hauptprobe geglückt

Pascal Sacher, Präsident des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin, blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. «Ein schönes Fest, einwandfreies Wetter und sportlich lief es tipptopp.» Das gibt Oberwasser im Hinblick auf das Eidgenössische in einem Jahr – zuhause in Möhlin und in Rheinfelden, wo die Wettkämpfe jeweils ausgetragen werden. Als die Fritteuse heruntergefahren wird am Sonntagabend, haben die Wasserfahrer zünftig geliefert. In der Fischküche. Und auf dem Wasser haben sie nichts, aber rein gar nichts anbrennen lassen.