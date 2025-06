Schwaderloch: Oberstufen-Schüler wechseln nach Laufenburg

Gemeindeversammlung Schwaderloch genehmigt Schulwechsel

Der geplante Austritt aus dem Gemeindeverband «Oberstufe Kirchspiel» auf Ende des Schuljahres 2026/2027, verbunden mit der Ermächtigung an den Gemeinderat zur Ausarbeitung des Vertrages mit der Kreisschule Regio Laufenburg auf das Schuljahr 2027/2028 wurde an der Gemeindeversammlung einstimmig gutgeheissen.

Im Vorfeld der Gemeindeversammlung fand zum geplanten Schulwechsel bereits ein Politapéro statt. Finanziell wäre ein Wechsel der Oberstufe von der «Oberstufe Kirchspiel» (OSKI) zur Kreisschule Regio Laufenburg (KSRL) für die Gemeinde Schwaderloch eine grosse Entlastung. Dies vor allem im Zusammenhang mit den geplanten baulichen Massnahmen beim Verbandsschulhaus in Leuggern.

An der Versammlung wurde aber darauf hingewiesen, dass nicht nur finanzielle Überlegungen zu diesem Antrag geführt haben. Bei einem Wechsel in die Kreisschule Laufenburg könnten die Kinder an einem Standort die Oberstufe besuchen. Sie könnten sich täglich auf dem Schulweg, Pausenplatz und in den Tagesstrukturen treffen, egal in welche Stufe sie eingeteilt werden. Da sich Schwaderloch im Bezirk Laufenburg befindet, wären die Feiertage und Ferien identisch mit dem Bezirk. Die Mehrzahl der schulorganisatorisch relevanten Ämter sind im Bezirk Laufenburg. Schwaderloch orientiert sich bei einer Vielzahl von regionalen Ämtern bereits nach Laufenburg. Auch die Schulleitung der Primarschule Schwaderloch unterstützt den Wechsel in die KSRL. Die Gemeindeversammlung hiess den Antrag einstimmig gut.

Zustimmung zu allen weiteren Geschäften

Ohne Diskussion wurde dem Protokoll der letzten Gemeindeversammlung und den beiden Einbürgerungsgesuchen zugestimmt. Der Rechenschaftsbericht 2024 wurde zur Kenntnis genommen. Die Revision der Gemeindeordnung aus dem Jahr 2009 wurde einstimmig gutgeheissen. Der Kompetenzbereich für den Tausch, den Erwerb oder die Veräusserung von Grundstücken oder Liegenschaften wird mit der neuen Gemeindeordnung auf 250 000 Franken pro Jahr erhöht. Für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts soll in Zukunft der Gemeinderat zuständig sein und nicht mehr wie bisher die Gemeindeversammlung.

Die Zahl der erforderlichen Unterschriften für das Zustandekommen eines Referendums wurde von einem Zehntel der Stimmberechtigten auf einen Fünftel erhöht. Die Revision der Gemeindeordnung unterliegt dem obligatorischen Referendum. Die Urnenabstimmung findet am 28. September 2025 statt.

Ebenfalls genehmigt wurde der Planungskredit in Höhe von 35 000 Franken für das Betriebs- und Gestaltungskonzept «Hauptstrasse K130, Ortsdurchfahrt». Der Gemeinderat wünscht sich eine grossräumige Betrachtung des Strassenraums. Die Längsvernetzungen und Querungsmöglichkeiten werden genauso geprüft, wie die Lage der Bushaltestellen und die Geschwindigkeit.

Dem Verpflichtungskredit Erstellung/Sanierung Wängiweg in Höhe von 390 000 Franken wurde zugestimmt. Noch in diesem Jahr sollen das Bauprojekt und der Beitragsplan öffentlich aufgelegt werden.

Die Rechnung 2024 schliesst mit einem Verlust von 44 203 Franken deutlich besser als budgetiert ab. Das Resultat liegt auf Vorjahresniveau.

Zum Schluss der Versammlung wurde der bisherige Stimmenzähler Alex Frei verabschiedet. Aufgrund seines Wegzugs aus Schwaderloch kann er sein Amt nicht mehr ausführen. Gemeindeammann Alex Meyer dankte ihm herzlich für die sieben Jahre, die er als Stimmenzähler in Schwaderloch tätig war und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

An der Gemeindeversammlung von Mittwochabend in Schwaderloch waren 46 von 412 Stimmberechtigten anwesend. (mgt)