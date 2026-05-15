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Oberstufe und Primarschulen rücken zusammen

  15.05.2026 Rheinfelden

Der Übergang von der Primarschule in die Oberstufe sorgt bei vielen Kindern und Eltern für Verunsicherung. An der Kreisschule Unteres Fricktal (KUF) zeigt sich jedoch: «Viele dieser Ängste sind unbegründet – und lassen sich durch gezielte Zusammenarbeit der Schulen ...

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