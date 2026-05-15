Oberstufe und Primarschulen rücken zusammen

Der Übergang von der Primarschule in die Oberstufe sorgt bei vielen Kindern und Eltern für Verunsicherung. An der Kreisschule Unteres Fricktal (KUF) zeigt sich jedoch: «Viele dieser Ängste sind unbegründet – und lassen sich durch gezielte Zusammenarbeit der Schulen deutlich reduzieren», heisst es in einer Medienmitteilung. Immer wieder berichten Schülerinnen und Schüler beim Übertritt, sie hätten befürchtet, es werde «viel schwieriger». Solche Sorgen erzeugen bereits im Vorfeld grossen Druck. «Dass Angst keine positive Motivation ist, erlebe ich als Schulleiterin jedes Jahr – besonders in den Wochen vor den Sommerferien», sagt die Schulleiterin der Sekundarschule der KUF, Fritzi Suter. In dieser Zeit häufen sich Anfragen besorgter Eltern. Umso grösser sei die Erleichterung nach Schulstart und der ersten Klassenwoche: «Es ist viel besser als erwartet», lautet ein häufiges Feedback. Damit dieser positive Einstieg gelingt, setzt die Kreisschule auf eine enge Zusammenarbeit mit den Primarschulen. Seit dem Schuljahr 2023/24 wird diese im Rahmen einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit den Schulleitungen Frau Thommen Frey (Primarschule Wallbach), Frau Stucke (Primarschule Magden) und Frau Suter (Sekundarschule KUF) systematisch ausgebaut. Konkret bedeutet das: Lehrpersonen beider Stufen besuchen sich gegenseitig im Unterricht und gewinnen so Einblicke in Arbeitsweisen und Anforderungen. Die Hospitationen finden seit dem Schuljahr 2025/26 an allen öffentlichen Schulen im Unteren Fricktal statt, stärken das gegenseitige Verständnis und sorgen für die Weiterentwicklung des Unterrichts. Zusätzlich findet jeden März an der KUF ein pädagogischer Austausch zwischen den abgebenden Lehrpersonen des Vorjahres und der neuen Klassenlehrpersonen der KUF statt. Vor den Sommerferien führen Lehrpersonen und Schulleitungen gemeinsame Übertrittsgespräche durch. Trotz aller Verbesserungen bleibt der Wechsel für viele Kinder ein grosser Schritt. Umso wichtiger sei es, diesen Übergang möglichst gut zu begleiten, betont Suter. Das Ziel ist klar: Der Start in der Oberstufe soll nicht von Angst geprägt sein – sondern von Zuversicht. (mgt/nfz)