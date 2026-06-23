Oberhof geht in die Offensive

Die künftige Organisation der Verwaltung von Wölflinswil und Oberhof bewegt, seit die Gemeindeversammlung Wölflinswil im Juni 2025 der Kündigung des Gemeinschaftsverwaltungs-Vertrags aus dem Jahr 1990 per 31.12.2027 zugestimmt hat. Zwar wurde eine Neuverhandlung in Aussicht gestellt, eine inhaltliche Einigung aber konnte bisher nicht erzielt werden. Nun hat der Gemeinderat von Oberhof letzte Woche ein von allen fünf Mitgliedern unterzeichnetes Flugblatt in alle Haushalte von Oberhof verteilen lassen. Der Zeitpunkt wurde bewusst gewählt: Morgen Mittwoch, 24. Juni, befindet die Gemeindeversammlung von Wölflinswil über den Antrag «Verwaltung Wölflinswil 2028» und damit über den künftigen verwaltungstechnischen Alleingang. In Oberhof findet die Gemeindeversammlung übermorgen Donnerstag, 25. Juni, statt. Dort wird der Gemeinderat unter «Verschiedenes» zum Thema informieren.

Zum Flugblatt meinte Oberhofs Gemeindeammann Roger Fricker am Montag auf Anfrage der NFZ, es sei nötig geworden, um Fragen zu beantworten und Irritationen zu begegnen. «Der Gemeinderat Oberhof ist nach wie vor bereit und bestrebt, eine Gemeinschaftsverwaltung mit Wölflinswil zu haben. Dafür ist jedoch ein Dialog notwendig und kein Diktat. In den über fünfzig Jahren der Gemeinschaftsverwaltung lag der Sinn der Zusammenarbeit der beiden kleinen, finanz- und strukturschwachen Gemeinden immer in der Nutzung von Synergien.»

Um die Blockade zu lösen, so Fricker, könnte er sich sogar vorstellen, dass alle zehn Gemeinderäte zurücktreten und es zu Neuwahlen kommt. (sir)