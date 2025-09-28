Oberhof bestätigt alle Bisherigen im Amt

Oberhof setzt auf bewährte Kräfte und bestätigte am Sonntag im ersten Wahlgang alle vier bisherigen Gemeinderäte und die Gemeinderätin für die kommende Legislatur (2026/29) im Amt. Roger Fricker wurde als Gemeindeammann wiedergewählt, Heinz Herzog als Vize.

Roger Fricker wurde gewählt mit 203 Stimmen, Heinz Herzog mit 201 Stimmen, auf Christof Reimann entfielen 196 Stimmen, auf Jürg Renold 193 und auf Susanne Häfliger-Stäuble 150 Stimmen.

Das absolute Mehr lag bei 102 Stimmen, die Stimmbeteiligung lag bei 54,3 Prozent.

Bei der Wahl zum Gemeindeammann schaffte Roger Fricker die Wiederwahl mit 180 Stimmen und einem absoluten Mehr von 111 Stimmen problemlos. Heinz Herzog wurde als Vizeammann mit 159 Stimmen im Amt bestätigt bei einem absoluten Mehr von 106 Stimmen. (sir)

